Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle Alman medyası tarafından hedef tahtasına oturtulan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Almanya'da ırkçı faşistlerin saldırısına uğramaya devam ediyor.

Medya tarafından verdikleri bu poz nedeniyle adeta topa tutulan İlkay ile Mesut, Almanya Milli Takımı forması altında çıktıkları 2018 Dünya Kupası hazırlık maçlarında taraftarların tepkisiyle karşılaşmış ve topu ayaklarına aldıkları her an ıslıklanmıştı.

Medya ile birlikte Alman siyasetçiler de iki oyuncuyu adeta linç ettirme gayretiyle açıklamalarda bulunmuştu. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier onları adeta tehdit ederek "Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur." sözlerini sarf etmiş ve iki futbolcunun da adeta kendisini zoraki bir şekilde ziyaret etmesini sağlamıştı.

Alman siyasetçilerin ve medyasının tüm bu ırkçı yaklaşımlarının ardından Nazi zihniyeti yeniden hortladı. Erdoğan ile fotoğraf çektiren İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği henüz bilinmeyen şahıslarca saldırı düzenlendi. Nazi zihniyetinin hortlamasını sağlayan gazetelerin başında gelen Bild ise saldırı sonrası pişkince attığı manşetle "Erdoğan ile bir fotoğraftan dolayı mı?" sorusunu sordu.