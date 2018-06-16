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'yı geçmeyi bildi

Rusya'da düzenlenen 2018 'nda C Grubu'nda bulunan ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Fransa oldu.

Kazanan taraf Fransa

2018 C Grubu maçında turnuvanın favori takımlarından , ilk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçtan ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

Maçın Arjantinli hakemi Andres Cunha'nın Video Yardımcı Hakem uygulamasını kullanarak kararını değiştirdiği ve penaltı verdiği maçta Fransa'nın gollerini 58. dakikada Antonie Griezmann ve 80. dakikada Paul Pogba atarken, 'nın tek golü 62. dakikada Mile Jedinak'tan geldi.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla 2018 Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Horozlar, 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. C Grubu'nun diğer maçında ise bu akşam 19:00'da Peru ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 13:09
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