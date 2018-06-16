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fedakarlığa hazır!

Fener yönetiminin ’i kiralamak için girişimde bulunacağ bı elirtilirken golcünün de maddi fedakarlığa hazır olduğu ifade edliyior...

Fenerbahçe'de yeniden Janssen sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe, Hollandalı forveti daha düşük maliyetle Tottenham'dan yeniden kiralamak istiyor. F.Bahçe'nin ilgisinden haberdar olan Janssen de bu durumdan mutlu oldu. Hollandalı futbolcunun, ücretinde bir miktar indirime razı olabileceği ifade edildi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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