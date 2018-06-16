Fenerbahçe'de yeniden Janssen sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe, Hollandalı forveti daha düşük maliyetle Tottenham'dan yeniden kiralamak istiyor. F.Bahçe'nin ilgisinden haberdar olan Janssen de bu durumdan mutlu oldu. Hollandalı futbolcunun, ücretinde bir miktar indirime razı olabileceği ifade edildi.
Janssen fedakarlığa hazır!
Fener yönetiminin Janssen’i kiralamak için girişimde bulunacağ bı elirtilirken Hollandalı golcünün de maddi fedakarlığa hazır olduğu ifade edliyior...
Etiketler: Fenerbahçe , Janssen , Hollandalı
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.