Fenerbahçe'de yeniden Janssen sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe, Hollandalı forveti daha düşük maliyetle Tottenham'dan yeniden kiralamak istiyor. F.Bahçe'nin ilgisinden haberdar olan Janssen de bu durumdan mutlu oldu. Hollandalı futbolcunun, ücretinde bir miktar indirime razı olabileceği ifade edildi.