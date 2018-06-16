İran 3 puanla başladı 90+5’te bayram

FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında, İran, Fas'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yaptı. Cüneyt Çakır, 2. kez Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakemi oldu. 90+5'te Bouhaddouz kendi kalesine atınca, İran maçı 1-0 kazandı. Fas'ta Belhanda ve Amrabat da forma giydi.
FAS FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCADI
Maçın genelinde üstün olan taraf Fas oldu. Fas takımı, ilk yarıdaki bu atakta İran ceza sahasındaki karambolden golü bulamadığı gibi bir çok pozisyondan yararlanamadı.
FAS FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCADI
Maçın genelinde üstün olan taraf Fas oldu. Fas takımı, ilk yarıdaki bu atakta İran ceza sahasındaki karambolden golü bulamadığı gibi bir çok pozisyondan yararlanamadı.
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