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3 puanla başladı 90+5’te bayram

B Grubu’nda ’ın yönettiği maçta , ’ı 90+5’te Bouhaddouz’un kendi kalesine attığı kafa golüyle mağlup etti

İran 3 puanla başladı 90+5’te bayram
FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında, İran, Fas'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yaptı. Cüneyt Çakır, 2. kez Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakemi oldu. 90+5'te Bouhaddouz kendi kalesine atınca, İran maçı 1-0 kazandı. Fas'ta Belhanda ve Amrabat da forma giydi.

FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCADI
Maçın genelinde üstün olan taraf Fas oldu. Fas takımı, ilk yarıdaki bu atakta ceza sahasındaki karambolden golü bulamadığı gibi bir çok pozisyondan yararlanamadı.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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