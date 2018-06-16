Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası 3. gününde, C Grubu karşılaşmasında Peru ile Danimarka, Saransk'taki Mordovia Arena'da karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi C Grubu'nda Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa 3 puanla lider konumda bulunuyor.





FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Peru ile Danimarka, Rusya'nın Saransk kentindeki Mordovia Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Peru daha etkili bir performans ortaya koydu. Güney Amerika temsilcisi, özellikle kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

13. dakikada Peru etkili geldi. Danimarka ceza sahası içinde topla buluşan Andre Carrillo, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, ancak kaleci Kasper Schmeichel gole izin vermedi.

39. dakikada ani gelişen Danimarka atağında Sisto, Peru ceza sahasının dışında yerde kaldı. Kullanılan serbest vuruşta Schöne vuruşunu yaptı, top kaleci Gallese'de kaldı.

45+1. dakikada gelişen Peru atağında, Yussuf Poulsen'in müdahalesiyle Christian Cueva yerde kaldı. Karşılaşmayı kısa bir süre devam ettiren hakem Gassama Bakary, VAR uygulamasının desteğiyle penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Cueva topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıda maçta tempo arttı.

57. dakikada Danimarka ceza sahası sağ iç çaprazında Edison Flores tarafından çekilen şut auta gitti.

Maçta ilk gol 59. dakikada geldi... Gelişen Danimarka atağında Eriksen'in pasıyla, sol taraftan ceza sahasına giren Yussuf Poulsen Schmeichel'ın yanından topu ağlara yolladı. Danimarka bu golle 1-0 öne geçti.





73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luis Advincula, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Kasper Schmeichel kurtardı.

Kalan dakikalarda Peru baskısını arttırsa da skor değişmedi, ve Peru'nun birçok pozisyona girdiği mücadeleyi Danimarka 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

C Grubu'nda ilk maçların tamamlanmasıyla, 3 puanı bulunan iki ekipten Fransa lider, Danimarka 2. sırada yer alıyor. Avustralya 3. sırada, Peru ise son sırada bulunuyor.





PERU: 0 - DANİMARKA: 1

STAT: Mordovia

HAKEMLER: Bakary Gassama (Gambiya), Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Cezayir)

PERU: Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia (Dk. 87 Aquino), Flores (Dk. 62 Guerrero), Carrillo, Cueva, Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)

DANİMARKA: Schmeichel, Stryger, Christensen (Dk. 81 Mathias Jorgensen), Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Kvist (Dk. 36 Schöne), Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Yurary, Nicolai Jorgensen

GOL: Dk. 59 Yurary (Danimarka)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Tapia (Peru), Dk. 86 Delaney, Dk. 90+4 Yurary (Danimarka)