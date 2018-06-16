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  1. Kazanan taraf Fransa

'yı geçemedi

Rusya 2018 'da D Grubu'nda oynanan ilk mücadelede ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Messi, Arjantin adına bir penaltıdan yararlanamadı.

Arjantin İzlandayı geçemedi

2018 D Grubu maçında Messi'li ile karşı karşıya geldi.

MESSI PENALTIDAN YARARLANAMADI

​Mücadele 1-1 sona ererken dünyaca ünlü yıldız Messi, bir penaltı atışından yararlanamadı.

GOLLER AGÜERO VE FINNBOGASON'DAN

Karşılaşmanın golleri ise 19. dakikada Sergio Agüero ve 23. dakikada Alfred Finnbogason'dan geldi.

ARJANTİN 1 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla turnuvanın favori takımlarındon olan Arjantin ve İzlanda gruptakı ilk maçlarından 1'er puanla ayrılmış oldu.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 16:02
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