2018 Dünya Kupası D Grubu maçında Messi'li Arjantin ile İzlanda karşı karşıya geldi.

MESSI PENALTIDAN YARARLANAMADI

​Mücadele 1-1 sona ererken dünyaca ünlü yıldız Messi, bir penaltı atışından yararlanamadı.

GOLLER AGÜERO VE FINNBOGASON'DAN

Karşılaşmanın golleri ise 19. dakikada Sergio Agüero ve 23. dakikada Alfred Finnbogason'dan geldi.

ARJANTİN 1 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla turnuvanın favori takımlarındon olan Arjantin ve İzlanda gruptakı ilk maçlarından 1'er puanla ayrılmış oldu.