2018 Dünya Kupası D Grubu maçında Messi'li Arjantin ile İzlanda karşı karşıya geldi.
MESSI PENALTIDAN YARARLANAMADI
Mücadele 1-1 sona ererken dünyaca ünlü yıldız Messi, bir penaltı atışından yararlanamadı.
GOLLER AGÜERO VE FINNBOGASON'DAN
Karşılaşmanın golleri ise 19. dakikada Sergio Agüero ve 23. dakikada Alfred Finnbogason'dan geldi.
ARJANTİN 1 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla turnuvanın favori takımlarındon olan Arjantin ve İzlanda gruptakı ilk maçlarından 1'er puanla ayrılmış oldu.
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