Dünya Kupası günlüğü

ANTOİNE GRİEZMANN MADRİD'DE KALIYOR
Fransa Milli Takımı'nın golcüsü Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılmayacağını açıkladı. Barcelona'nın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Fransız yıldızın kararı Atleti taraftarını da bir hayli mutlu etti.
49 MAÇTA 29 GOL ATTI
Fransız yıldız Griezmann geçen sezon İspanyol temsilcisi Atletico Madrid formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 29 gol atarken, 13 asist yaptı.
BİZİMKİLER BUGÜN SAHNE ALACAK
Dünya Kupası'nda Nijerya, bugün Hırvatistan ile karşılaşacak. Afrika temsilcisinde Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Bursasporlu Abdullahi Shehu ve William Ekong forma giyecek. Fransa'nın karşısına çıkacak Avustralya'da ise yine Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich sahaya çıkacak.
ALAN DZAGOEV'İN DURUMU BELİRSİZ!
Suudi Arabistan maçında sakatlanan Rus futbolcu Alan Dzagoev ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Rus yetkililer, "Dzagoev, Suudi Arabistan maçında şanssız bir sakatlık geçirdi. Sakatlığının seyri önemli. Ama bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Rusya'nın tecrübeli futbolcusu Dzagoev takımın kilit oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
BİZE ŞAŞIRIYORLAR AMA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR
İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, "Biz bu Dünya Kupası'nda olmayı hak ettik ve burada oluşumuz bir tesadüf ya da mucize değil. Bazı insanlar başarımıza şaşırıyor ama aslında onlar takımımız hakkında fazla bir şey bilmiyorlar" dedi. Tecrübeli hoca, takımına çok güveniyor.
RUSYA'DA BAYRAM NAMAZI COŞKUSU
Rusya'da devam eden Dünya Kupası birbirinden zevkli maçlara sahne oluyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde binlerce Müslüman taraftar birlikte bayram namazını kıldı.
FASLILAR ÇOĞUNLUKTA
Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir araya gelen çoğu Faslı taraftarlar, bayram namazını birlikte kıldı. Camilerden sokaklara taşan kalabalık, bayram namazı için bölge halkıyla birlikte saf tuttu.
Fransa Milli Takımı'nın golcüsü Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılmayacağını açıkladı. Barcelona'nın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Fransız yıldızın kararı Atleti taraftarını da bir hayli mutlu etti.
49 MAÇTA 29 GOL ATTI
Fransız yıldız Griezmann geçen sezon İspanyol temsilcisi Atletico Madrid formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 29 gol atarken, 13 asist yaptı.
BİZİMKİLER BUGÜN SAHNE ALACAK
Dünya Kupası'nda Nijerya, bugün Hırvatistan ile karşılaşacak. Afrika temsilcisinde Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Bursasporlu Abdullahi Shehu ve William Ekong forma giyecek. Fransa'nın karşısına çıkacak Avustralya'da ise yine Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich sahaya çıkacak.
ALAN DZAGOEV'İN DURUMU BELİRSİZ!
Suudi Arabistan maçında sakatlanan Rus futbolcu Alan Dzagoev ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Rus yetkililer, "Dzagoev, Suudi Arabistan maçında şanssız bir sakatlık geçirdi. Sakatlığının seyri önemli. Ama bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Rusya'nın tecrübeli futbolcusu Dzagoev takımın kilit oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
BİZE ŞAŞIRIYORLAR AMA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR
İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, "Biz bu Dünya Kupası'nda olmayı hak ettik ve burada oluşumuz bir tesadüf ya da mucize değil. Bazı insanlar başarımıza şaşırıyor ama aslında onlar takımımız hakkında fazla bir şey bilmiyorlar" dedi. Tecrübeli hoca, takımına çok güveniyor.
RUSYA'DA BAYRAM NAMAZI COŞKUSU
Rusya'da devam eden Dünya Kupası birbirinden zevkli maçlara sahne oluyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde binlerce Müslüman taraftar birlikte bayram namazını kıldı.
FASLILAR ÇOĞUNLUKTA
Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir araya gelen çoğu Faslı taraftarlar, bayram namazını birlikte kıldı. Camilerden sokaklara taşan kalabalık, bayram namazı için bölge halkıyla birlikte saf tuttu.
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