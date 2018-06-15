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Ronaldo’nun rakibi Ramos

Erken finalde ve Portekiz, B Grubu’nda karşılaşacak. Dev maç 21.00’de başlayacak

Ronaldo’nun rakibi Ramos
2018 Dünya Kupası bugün müthiş bir futbol şölenine sahne olacak. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Sergio Ramos'lu İspanya ile karşılaşacak. 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak maçı İtalyan hakem Rocchi yönetecek. Geride kalan 35 buluşmada İspanya 16, Portekiz ile 6 kez sahadah zaferle ayrıldı. Bugün ayrıca 15.00'de Mısır- Uruguay ve 18.00'de Fas-İran maçları da var.
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