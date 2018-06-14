Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.
Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.
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