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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Süper Lig'de o takımın yeni hocası belli oldu!

ile sözleşme yeniledi

, sezon sonunda sözleşmesi sona eren ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
'nun () sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

geçen sezon formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 20:27
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