Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatsa bile yeni bir kaleci daha almayı düşünen Fenerbahçe'de arayış sürüyor.
Fenerbahçe'ye Barcelonalı kaleci
Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatsa bile yeni bir kaleci daha almayı düşünen Fenerbahçe'de arayış sürüyor.
Etiketler: Volkan Demirel , Werder Bremen , Ali Koç , Kral Kupası , Fenerbahçe , Barcelona
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.