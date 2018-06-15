;
Yol Durumu
  1. Rusya ezdi geçti
  2. Fener’de 2 aday Cocu & Puel

Muhteşem açılış

Futbolseverlerin merakla beklediği 2018 dün başladı. ’nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonun açılış töreni oldukça renkli anlara sahne oldu

Muhteşem açılış

Futbolun en büyük uluslararası organizasyonu Dünya Kupası 'nın başkenti Moskova'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynayan açılış maçı öncesi düzenlenen törende ünlü şarkıcı Robbie Williams sahne aldı. Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde imza atılan birçok görsel şölen izleyenleri büyüledi.



2018 Dünya Kupası'nın açılış maçını Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, FIFA Başkanı Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte izledi.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ