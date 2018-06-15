Muhteşem açılış

Futbolun en büyük uluslararası organizasyonu Dünya Kupası Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynayan açılış maçı öncesi düzenlenen törende ünlü şarkıcı Robbie Williams sahne aldı. Luzhniki Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde imza atılan birçok görsel şölen izleyenleri büyüledi.





2018 Dünya Kupası'nın açılış maçını Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, FIFA Başkanı Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte izledi.