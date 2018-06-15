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Hedefimizi yüksek tutacağız

Hedefimizi yüksek tutacağız
Cimbom'un tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan yeni sezon da hedeflerini yüksek tutacaklarını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda da iddialıyız. Özellikle Avrupa'da büyük işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
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