Hedefimizi yüksek tutacağız

Cimbom'un tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan yeni sezon da hedeflerini yüksek tutacaklarını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda da iddialıyız. Özellikle Avrupa'da büyük işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.