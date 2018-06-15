Cimbom'un tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan yeni sezon da hedeflerini yüksek tutacaklarını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda da iddialıyız. Özellikle Avrupa'da büyük işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
Hedefimizi yüksek tutacağız
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.