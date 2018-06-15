Fernandes pazarlığı

Beşiktaş Fernandes'in transferini bitirmek için girişimlerine hız verdi. Talisca'nın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim Lokomotiv Moskova ile 1 yıl sözleşmesi kalan Fernandes'e yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Fernandes ise yıllık 2.5 milyon Euro talep etti.

YÖNETİM RAKAMI ARTIRMAYACAK

Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner, Fernandes ve menajeriyle 2. bir görüşme daha yaparak 2 milyon Euro'dan daha yukarı çıkmayı düşünmediklerini Portekizli futbolcuya iletti.

ŞAMPİYONLUKTA ÖZEL PRİM

Beşiktaş'tan önce yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Fernandes'in 2.2 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenilirken Beşiktaş'ın Portekizli yıldıza şampiyonluk halinde özel bir prim sözü vereceği ortaya çıktı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fernandes'in Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediğinden 2 milyon Euro'yu kabul edeceği gelen bilgiler arasında. L. Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Fernandes, bonservisini kendisi alacak.

BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı. Teknik futboluyla büyük beğeni kazandı.