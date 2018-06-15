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pazarlığı

Fernandes pazarlığı

Beşiktaş Fernandes'in transferini bitirmek için girişimlerine hız verdi. Talisca'nın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim Lokomotiv Moskova ile 1 yıl sözleşmesi kalan 'e yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Fernandes ise yıllık 2.5 milyon Euro talep etti.

YÖNETİM RAKAMI ARTIRMAYACAK
Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner, Fernandes ve menajeriyle 2. bir görüşme daha yaparak 2 milyon Euro'dan daha yukarı çıkmayı düşünmediklerini Portekizli futbolcuya iletti.

ŞAMPİYONLUKTA ÖZEL PRİM
Beşiktaş'tan önce yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Fernandes'in 2.2 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenilirken 'ın Portekizli yıldıza şampiyonluk halinde özel bir prim sözü vereceği ortaya çıktı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Fernandes'in Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediğinden 2 milyon Euro'yu kabul edeceği gelen bilgiler arasında. L. Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Fernandes, bonservisini kendisi alacak.

BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR
Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı. Teknik futboluyla büyük beğeni kazandı.

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