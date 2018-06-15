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'in bayram mesajı

, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

Mesut Özilin bayram mesajı
forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , geçtiğimiz günlerde 'de Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü.
ve ile Erdoğan'ı ziyaret eden yıldız futbolcu, Alman taraftarların tepkisini toplamıştı.

Türk ve Müslüman olduğunu her fırsatta dile getiren Mesut, bu kez de Twitter hesabından bir bayram mesajı paylaştı.



İYİ BAYRAMLAR
"EID MUBARAK" yazılı dua ettiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sevenlerinin bayramını kutladı.
Erdoğan ile görüştüğü için çıldıran Almanların bu paylaşıma nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 13:27
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