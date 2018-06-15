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Cavanda’ya 1.3 milyon Euro

Cavanda’ya 1.3 milyon Euro
Geçen sezonu Belçika takımlarından Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda'ya teklif var. Standard Liege'li yöneticilerin Belçikalı futbolcunun bonservisi için Sarı-Kırmızılı yönetime 1.3 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'in gelecek sezonda takımda düşünmediği Luis Pedro Cavanda için yapılan teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
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