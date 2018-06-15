Geçen sezonu Belçika takımlarından Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda'ya teklif var. Standard Liege'li yöneticilerin Belçikalı futbolcunun bonservisi için Sarı-Kırmızılı yönetime 1.3 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'in gelecek sezonda takımda düşünmediği Luis Pedro Cavanda için yapılan teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Cavanda’ya 1.3 milyon Euro
Etiketler: Luis Pedro Cavanda , Fatih Terim , standard liege , Belçika , Galatasaray
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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