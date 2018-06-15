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Berke sürprizi

F.Bahçe’nin ’nun 18 yaşındaki kalecisi için temsilcisine teklifte bulunduğu iddia edildi

Berke sürprizi
'dan yurtdışına transfer olması beklenen genç kaleci Berke Özer için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. 18 yaşındaki milli file bekçisi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la temas halinde olduğu ileri sürüldü. FORMA GİYDİ
Daha önce sosyal medyada F.Bahçe formalı fotoğraflarıyla dikkat çeken genç eldivenin de Sarı-Lacivertli kulüpte oynamak istediği öğrenildi.
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