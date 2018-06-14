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Nagatomo’da fark 2.5 milyon

G.Saray, Nagatomo için ’e 2.5 milyon önerdi. nlar ise 5 milyon Euro istiyor

Nagatomo’da fark 2.5 milyon
G.Saray yönetimi geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo için temaslarını sıklaştırdı. Japon futbolcu için 'ya giden ve kulübü 'le pazarlık masasına oturan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İtalyan ekibine 2.5 milyon bonservis bedeli önerdi. Inter ise 'dan 5 milyon Euro istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibinden bu fiyatta indirim beklediği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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