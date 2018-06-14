G.Saray yönetimi geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo için temaslarını sıklaştırdı. Japon futbolcu için İtalya'ya giden ve kulübü Inter'le pazarlık masasına oturan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İtalyan ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Inter ise Galatasaray'dan 5 milyon Euro istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibinden bu fiyatta indirim beklediği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
Nagatomo’da fark 2.5 milyon
G.Saray, Nagatomo için Inter’e 2.5 milyon Euro önerdi. İtalyanlar ise 5 milyon Euro istiyor
Etiketler: abdurrahim albayrak , İtalya , Galatasaray , Inter , euro
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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