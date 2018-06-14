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  1. Galatasaray'da Muslera paniği!

İşte ekibi 'un yeni hocası

ile yollarını ayıran , Rumen teknik adam Sumudica ile anlaşma sağladı

Süper Ligde o takımın yeni hocası belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezonda ülkemizi direkt Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeşil-Siyahlılar'da teknik direktör 'la yollar kesin olarak ayrıldı.

Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı.

Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi.

En son birbirlerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.



AKHİSARSPOR'DA SUMUDICA DÖNEMİ

Okan Buruk'un ayrılmasından sonra 'un teknik direktörlüğüne Rumen teknik çalıştırıcı Sumudica getirildi.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 15:00
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