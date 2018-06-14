Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezonda ülkemizi direkt Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeşil-Siyahlılar'da teknik direktör Okan Buruk'la yollar kesin olarak ayrıldı.
Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı.
Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi.
En son birbirlerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.
AKHİSARSPOR'DA SUMUDICA DÖNEMİ
Okan Buruk'un ayrılmasından sonra Akhisarspor'un teknik direktörlüğüne Rumen teknik çalıştırıcı Sumudica getirildi.
Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı.
Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi.
En son birbirlerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.
AKHİSARSPOR'DA SUMUDICA DÖNEMİ
Okan Buruk'un ayrılmasından sonra Akhisarspor'un teknik direktörlüğüne Rumen teknik çalıştırıcı Sumudica getirildi.
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