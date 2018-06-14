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  1. Emre Akbaba kararını verdi

'da Muslera paniği!

'nın kapsamında 'a getirdiği kısıtlamalar, sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasına neden olabilir.


'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan 'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 10:46
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