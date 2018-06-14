UEFA'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan Galatasaray'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor.
Galatasaray'da Muslera paniği!
UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında Galatasaray'a getirdiği kısıtlamalar, sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasına neden olabilir.
UEFA'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan Galatasaray'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor.
Etiketler: Finansal Fair Play , Galatasaray , Bursa , Dünya Kupası , UEFA , Harun Tekin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.