İlk hedef yabancı yerli olursa Kocaman

F.Bahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı gizemini korurken Ali Koç ve Damien Comolli önemli açıklamalara imza attı. F.Bahçe Başkanı Koç, "Net bir şey söyleyebilirim, yerli hocayla devam edersek Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak" ifadelerini kullanırken, yabancı hoca arayışlarının da sürdüğünü ima etti.



​YAKIN ZAMANDA AÇIKLARIZ

Başkan Koç, "Aykut hocadan bir müddet süre istedim. Bu süre cuma gününe kadardı ama Comolli'nin çalışmaları biraz daha uzun sürdü. Yakın zamanda nihai kararımızı vereceğiz" diye konuştu.



​HOCALARA HAKİM BİRİSİYİM

Sportif Direktör Comolli ise, "Kocaman'la yaptığım toplantıdan çok keyif aldım. Gerek Türkiye gerekse yurt dışında teknik direktör piyasasına çok hakimiz. Yerli olursa kesinlike Kocaman olacak" dedi.



​TRANSFER ERKEN BİTECEK

Fransız futbol adamı, "Bütün transferleri Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turuna kadar bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Comolli, Finansal fair-play'in transferde kendileri için mazaret olmayacağını da sözlerine ekledi.



​KULÜP İÇİ İLETİŞİM ŞOK ETTİ

F.Bahçe'de mental anlamda duvarlanı yıkmak istediklerini belirten Comolli, "Kulüp içi iletişim beni çok şaşırttı. Altyapıdaki oyuncularla as takım oyuncularının birbirinden çok uzak çalıştığını gördüm. Bunu değiştirmemiz gerekiyor" dedi.



​YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜRECEĞİZ

Comollı, "Türkiye ve Kıbrıs en yaşlı ligler. Bu değişmeli. Hem milli takım he de ligin rekabeti için yaş ortalamasının değiştirilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de yaş ortalamasını düşürerek daha da başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan istediğimiz oyuncular var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var. Tüm imkanlarımızı, ilişkilerimizi kullanmak zorundayız. Avrupalılarda dostluk bir yere kadar. Dostluk başka şey, ticaret başka şey. Önemli olan o eşikte durmaktır" ifadelerini kullandı. Transferde kiralama sistemine öncelik vereceklerini söyleyen başkan Koç, "Kiralama modeli, önceliklerimizden biri. O süreç biraz uzayabiliyor. Panik transfer yapmayacağız" dedi.



İŞTE O 3 BARÇALI YILDIZ

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Barcelonalı futbolcular, Thomas Vermaalen, Mina ve Paco Alcacer... Ali Koç, Brezilyalı golcü Fernandao'nun transferinden 3 milyon Dolar kazandıklarını da sözlerine ekledi.



İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Ali Koç, "Amiral gemimiz futbolda neler yapacağımızı, nasıl manevralar yapacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Her zaman beklentileri gerçekçi tutmaya çalıştım. Fenerbahçe'mize transfer konusunda çok büyük ilgi var. İçiniz rahat olsun" dedi.