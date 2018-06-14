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Buvac haber bekliyor

F.Bahçe’ye ‘Evet’ diyen Buvac, Comolli’yi bekliyor

Buvac haber bekliyor
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi... Sarı- Lacivertliler, Boşnak teknik adam Zeljko Buvac ile prensipte anlaştı. 'ye 'Evet' diyen tecrübeli teknik adam, Sportif Direktör Damien Comolli'den gelecek haberi bekliyor. Fransız futbol adamının Aykut Kocaman'la da hergün görüştüğü öğrenildi.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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