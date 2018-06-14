Da Silva yola çıktı

Trabzonspor yönetimi bir süredir temas halinde olduğu Fransız savunma oyuncusu Da Silva'yı Trabzon'a davet etti. Son olarak Fransa'nın Caen takımında oynayan 30 yaşındaki oyuncu ile menajerleri devre dışı bırakmak için yüz yüze görüşecek olan yönetim, bir an önce transfer bitirmek istiyor.

700 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Da Silva'ya 3 yıllık kontrat ve senelik 700 bin Euro teklif etti. Fransız savunma oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında.