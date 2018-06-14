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Da yola çıktı

Menajerleri devre dışı bırakmak için Da ’yı ’a çağıran yönetim, i bir an önce bitirmek istiyor

Da Silva yola çıktı

Trabzonspor yönetimi bir süredir temas halinde olduğu Fransız savunma oyuncusu Da 'yı 'a davet etti. Son olarak 'nın Caen takımında oynayan 30 yaşındaki oyuncu ile menajerleri devre dışı bırakmak için yüz yüze görüşecek olan yönetim, bir an önce bitirmek istiyor.

700 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ
, bonservisi elinde olan Da Silva'ya 3 yıllık kontrat ve senelik 700 bin teklif etti. Fransız savunma oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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