Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor.

Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı.

Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi.

Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak.