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Emre Akbaba 'ı bekleyecek

'i şampiyon tamamlayan 'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın geleceği netlik kazanmaya başladı. 'un, Galatasaray'dan gelen takas teklifini reddetmesi üzerine yıldız oyuncu için iki ihtimal gündemde.

Emre Akbaba kararını verdi

Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle 'u 'de tutan Emre Akbaba 'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu 'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında de istiyor.

Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. ve 'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı.

Yaz tatilini 'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi.

Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 08:41
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