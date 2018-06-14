Forvete son aday Morelos

İngiliz medyası, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiasında bulundu. Ada basınına göre, Sarı- Lacivertliler, Fernandao'nun boşluğunu Glasgow Rangers'ın 21 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos ile ilgileniyor. Gazeteler, Fenerbahçe'nin kadroyu gençleştirmek istediğini ve bu nedenle Morelos'un peşine düştüğünü belirttiler.

35 MAÇTA 14 GOL ATTI

MORELOS bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'da başarılı bir performans sergiledi. Ligde 35 maça çıkan genç yıldız 14 gole imza attı. Tekniği ve son vuruşlardaki etkinliğiyle dikkat çeken Morelos, İngiliz takımlarının da kıskacında bulunuyor.