Yurttan ve dünyadan spor gündemi

F.BAHÇE DOĞUŞ-TOFAŞ
TAHİNCİOĞLU Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında F.Bahçe Doğuş, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
KAYSERİ, BİLAL'İ BİTİRDİ
KAYSERİSPOR Hollanda 1. Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Bilal Başakçıoğlu'nu resmen kadrosuna kattı. Sarı- Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile dün 3 yıllık sözleşme imzaladı.
MALATYA'DA TRANSFER
SÜPER ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı. St. Gallen takımından transfer edilen Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
MUSTAFA, RİZESPOR'DA
BU sezon Süper Lig'e yükselen Çayukur Rizespor, Hollanda'nın Zwolle takımında forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mustafa geçen yıl 11 kez gol sevinci yaşadı.
KERİM FREİ'NİN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
TRABZONSPOR'UN gündeminde yer alan Başakşehirli Kerim Frei için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Orta sahanın sağında ve solunda oynayabilen Kerim'in maliyetinin uygun olması da bu transferde önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Başakşehir'le masaya oturarak Kerim Frei'yi bitirmesi yüksek bir olasılık olarak görülüyor.
BASEL, MİCHAEL LANG İÇİN 6 MİLYON İSTEDİ
Beşiktaş Yönetimi'nin bir süredir gündemde olan Michael Lang için Basel'le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de istediği bu futbolcu için İsviçre kulübü 6 milyon Euro istedi. Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakam karşısında geri adım attığı öne sürüldü.
GUTİ'YLE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmesi beklenen Guti ile Başkan Fikret Orman'ın yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi. 2 tarafın büyük ölçüde anlaşma sağladığı küçük sorunların da giderilmesinden sonra anlaşmanın resmiyet kazanacağı belirlendi.
SAKATLIKLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül geçen sezon geçirdiği sakatlıkların performansını olumsuz etkilediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu sezon çok daha güçlü olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
G.SARAY'IN GÖZÜ UEFA'DA
UEFA'nın incelemesi altında olan Galatasaray'la ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. Avrupa'dan men cezası alması beklenmeyen Sarı-Kırmızılılara para cezası ve kadro kısıtlaması konusunda yaptırımı uygulanacağı öne sürülüyor. Galatasaraylılar merakla UEFA'nın kararını bekliyor.
ÖZEL FİZYOTERAPİST TUTTU
Bu sezon attığı kritik gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Sinan Gümüş yeni sezona bomba gibi girmek istiyor. Özel bir fizyoterapist tutan yıldız futbolcu tatilde de çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sinan'ın kısa sürede yeni sözleşme imzalaması da bekleniyor.
COMOLLİ BUGÜN İMZALIYOR
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreni bugün saat 14.00'de gerçekleşecek. Fransız sportif direktörün teknik direktör ve transfer konusunda açıklamalar yapması bekleniyor.
FENER YÖNETİMİ İLK NEŞTERİ VURDU
FENERBAHÇE, altyapıda görev alan Müjdat Yetkiner'in görevine son verildiğini açıkladı. Açıklamada "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.
HARUN TEKİN İDDİASI
KAMENI ile yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, Harun'u takasta futbolcu kullanarak almak istiyor.
İSMAİL KÖYBAŞI'NA 2 TALİP ÇIKTI
FENERBAHÇE'DE büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan İsmail Köybaşı ile yollar her an ayrılabilir. Tecrübeli oyuncuya Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor ve Ankaragücü'nün talip olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcuya taliplerin daha da artması bekleniyor.
TAHİNCİOĞLU Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında F.Bahçe Doğuş, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
KAYSERİ, BİLAL'İ BİTİRDİ
KAYSERİSPOR Hollanda 1. Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Bilal Başakçıoğlu'nu resmen kadrosuna kattı. Sarı- Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile dün 3 yıllık sözleşme imzaladı.
MALATYA'DA TRANSFER
SÜPER ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı. St. Gallen takımından transfer edilen Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
MUSTAFA, RİZESPOR'DA
BU sezon Süper Lig'e yükselen Çayukur Rizespor, Hollanda'nın Zwolle takımında forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mustafa geçen yıl 11 kez gol sevinci yaşadı.
KERİM FREİ'NİN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
TRABZONSPOR'UN gündeminde yer alan Başakşehirli Kerim Frei için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Orta sahanın sağında ve solunda oynayabilen Kerim'in maliyetinin uygun olması da bu transferde önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Başakşehir'le masaya oturarak Kerim Frei'yi bitirmesi yüksek bir olasılık olarak görülüyor.
BASEL, MİCHAEL LANG İÇİN 6 MİLYON İSTEDİ
Beşiktaş Yönetimi'nin bir süredir gündemde olan Michael Lang için Basel'le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de istediği bu futbolcu için İsviçre kulübü 6 milyon Euro istedi. Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakam karşısında geri adım attığı öne sürüldü.
GUTİ'YLE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmesi beklenen Guti ile Başkan Fikret Orman'ın yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi. 2 tarafın büyük ölçüde anlaşma sağladığı küçük sorunların da giderilmesinden sonra anlaşmanın resmiyet kazanacağı belirlendi.
SAKATLIKLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül geçen sezon geçirdiği sakatlıkların performansını olumsuz etkilediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu sezon çok daha güçlü olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
G.SARAY'IN GÖZÜ UEFA'DA
UEFA'nın incelemesi altında olan Galatasaray'la ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. Avrupa'dan men cezası alması beklenmeyen Sarı-Kırmızılılara para cezası ve kadro kısıtlaması konusunda yaptırımı uygulanacağı öne sürülüyor. Galatasaraylılar merakla UEFA'nın kararını bekliyor.
ÖZEL FİZYOTERAPİST TUTTU
Bu sezon attığı kritik gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Sinan Gümüş yeni sezona bomba gibi girmek istiyor. Özel bir fizyoterapist tutan yıldız futbolcu tatilde de çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sinan'ın kısa sürede yeni sözleşme imzalaması da bekleniyor.
COMOLLİ BUGÜN İMZALIYOR
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreni bugün saat 14.00'de gerçekleşecek. Fransız sportif direktörün teknik direktör ve transfer konusunda açıklamalar yapması bekleniyor.
FENER YÖNETİMİ İLK NEŞTERİ VURDU
FENERBAHÇE, altyapıda görev alan Müjdat Yetkiner'in görevine son verildiğini açıkladı. Açıklamada "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.
HARUN TEKİN İDDİASI
KAMENI ile yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, Harun'u takasta futbolcu kullanarak almak istiyor.
İSMAİL KÖYBAŞI'NA 2 TALİP ÇIKTI
FENERBAHÇE'DE büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan İsmail Köybaşı ile yollar her an ayrılabilir. Tecrübeli oyuncuya Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor ve Ankaragücü'nün talip olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcuya taliplerin daha da artması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.