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modası

’na katılacak ülkeler ’ya geldi. Futbolcular, kıyafet ve aksesuarlarıyla medyanın ilgi odağı oldu

Rusya modası
FIFA 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala finallere kalan ülkelerin tamamı Rusya'ya geldi. Nijerya, Yeşil-Beyaz takım elbiseleri, Panama da egzantrik şapkalarıyla dikkat çekerken, Brezilya'nın dünyaca ünlü starı Neymar kıyafetinden çok çantasıyla ilgi odağı oldu. Brezilyalı yıldızın çantası altın kaplama motiflerle dolu idi...



MAGAZİN BASINI BAYRAM ETTİ...
Neymar'ın çantasının 700 pound olduğu da gelen haberler arasında.


Mısır'ın süper starı Salah ise koyu renk takım elbisesi ve askılı çantasıyla oldukça şık bir görüntü verdi. 2018 , futbol dünyası kadar, magazin dünyasının da ilgisini çekecek gibi duruyor.


Panamalı futbolcular da şapkaları ve renkli görüntüleriyle ilgi odağı oldular.


lı futbolcular kıyafetleriyle hemen her yerde farkedildiler!
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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