Habertürk'ün haberine göre söz konusu sezonda ilk yarının bitimiyle acil bir 10 numara arayışına giren Fenerbahçe ile Beşiktaş, o dönem Trabzon forması giyen Mehmet Ekici'nin transferi için karşı karşıya gelirken, Fırtına ile Kartal arasında çok özel bir sözleşme imzalandığı belirlendi.