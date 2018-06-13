Habertürk'ün haberine göre söz konusu sezonda ilk yarının bitimiyle acil bir 10 numara arayışına giren Fenerbahçe ile Beşiktaş, o dönem Trabzon forması giyen Mehmet Ekici'nin transferi için karşı karşıya gelirken, Fırtına ile Kartal arasında çok özel bir sözleşme imzalandığı belirlendi.
Mehmet Ekici transferi için yapılan 'gizli' sözleşme ortaya çıktı!
Etiketler: mehmet ekici , Olcay Şahan , Fikret Orman , Trabzonspor , Beşiktaş , Fenerbahçe
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