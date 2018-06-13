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  1. Fernandao Al Wehda’da

transferi için yapılan 'gizli' sözleşme ortaya çıktı!

Habertürk'ün haberine göre söz konusu sezonda ilk yarının bitimiyle acil bir 10 numara arayışına giren ile , o dönem Trabzon forması giyen 'nin transferi için karşı karşıya gelirken, Fırtına ile Kartal arasında çok özel bir sözleşme imzalandığı belirlendi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 11:00
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