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Okay ’da

Sözleşmesinde “6 Milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi olan Okay, ile anlaşma sağladı

Okay Celta Vigo’da
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Okay Yokuşlu İspanyol kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesinde 6 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Okay Yokuşlu'nun dün 'ya giderek Celta Vigo kulübünün yetkilileri ile son detayları görüştüğü ve transferin bittiği öğrenildi. Okay'ın bugün imza atması bekleniyor.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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