Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Okay Yokuşlu İspanyol kulübü Celta Vigo ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesinde 6 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Okay Yokuşlu'nun dün İspanya'ya giderek Celta Vigo kulübünün yetkilileri ile son detayları görüştüğü ve transferin bittiği öğrenildi. Okay'ın bugün imza atması bekleniyor.
Okay Celta Vigo’da
Sözleşmesinde “6 Milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi olan Okay, Celta Vigo ile anlaşma sağladı
Etiketler: Celta Vigo , Okay Yokuşlu , İspanya , Trabzonspor
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
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