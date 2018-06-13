Nagatomo’ya Betis kancası

Kiralık sözleşmesi biten Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den almaya çalışan Galatasaray'a kötü haber geldi.
3.5 MİLYON EURO!
İspanyol basını, Real Betis'in Japon sol beki istediğini öne sürdü. Hatta Betis'in 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
3.5 MİLYON EURO!
İspanyol basını, Real Betis'in Japon sol beki istediğini öne sürdü. Hatta Betis'in 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.