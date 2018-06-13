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Nagatomo’ya Betis kancası

İspanyol basını, ’ın bonservisini almaya çalıştığı Japon yıldızı ’in istediğini öne sürdü...

Nagatomo’ya Betis kancası
Kiralık sözleşmesi biten Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den almaya çalışan Galatasaray'a kötü haber geldi.

3.5 MİLYON EURO!
İspanyol basını, Real Betis'in Japon sol beki istediğini öne sürdü. Hatta Betis'in 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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