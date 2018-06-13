Tecrübeli oyuncuyla ilgili bugüne kadar iki takımın ismi ön plana çıktı. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri ise Başakşehir'di. Ancak önceki gece yaşanan gelişme kafaları fena halde karıştırdı.



Burak, eski takım arkadaşı Olcan'ı etiketleyerek, teknede çekilmiş bir fotoğraf karesini Instagram'da hikaye olarak paylaştı. Bu görselin üzerindeki 4 yıldız ise dikkat çekiciydi.