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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Mehmet Ekici transferi için yapılan 'gizli' sözleşme ortaya çıktı!

'dan ile ilgili olay paylaşım

Tecrübeli oyuncuyla ilgili bugüne kadar iki takımın ismi ön plana çıktı. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri ise Başakşehir'di. Ancak önceki gece yaşanan gelişme kafaları fena halde karıştırdı.

Burak, eski takım arkadaşı Olcan'ı etiketleyerek, teknede çekilmiş bir fotoğraf karesini Instagram'da hikaye olarak paylaştı. Bu görselin üzerindeki 4 yıldız ise dikkat çekiciydi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 11:51
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