;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Futbolda FETÖ soruşturmasında şok ifadeler!
  2. Burak Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

İspanya'da 'nin görevine son verildi

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 öncesi İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın ardından 'in başına geçeceği açıklanan 'nin görevine son verdiğini açıkladı.

Dünya Kupası öncesi şok gelişme

'nın başlamasına sayılı saatler kala, İspanya Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşanıyor.

, dün İspanya Milli Takımı 'yle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İKNA ETME ÇABALARI

İddialara göre bu gelişmenin ardından İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, gece saatlerinde İspanyol teknik adamın görevine son vermeye karar verdiği ancak daha sonra bu kararını gözden geçirmesi için ikna edildiği öğrenildi.

Aralarında Fernando Hierro'nun da bulunduğu birçok İspanya Futbol Federasyonu yetkilisi, Lopetegui tarafından ihanete uğratıldıklarına inanıyor.

Öte yandan gelen bilgilere göre, İspanya Futbol Federasyonu, Julen Lopetegui'nin görevine son verdi.

Etiketler: , , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 13:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ