Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala, İspanya Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşanıyor.

Real Madrid, dün İspanya Milli Takımı Julen Lopetegui'yle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İKNA ETME ÇABALARI

İddialara göre bu gelişmenin ardından İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, gece saatlerinde İspanyol teknik adamın görevine son vermeye karar verdiği ancak daha sonra bu kararını gözden geçirmesi için ikna edildiği öğrenildi.

Aralarında Fernando Hierro'nun da bulunduğu birçok İspanya Futbol Federasyonu yetkilisi, Lopetegui tarafından ihanete uğratıldıklarına inanıyor.

Öte yandan gelen bilgilere göre, İspanya Futbol Federasyonu, Julen Lopetegui'nin görevine son verdi.