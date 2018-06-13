Etebo gidecek Badou Ndiaye imzayı atacak

Cimbom devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katmak için gün sayıyor... Ada basını, Stoke City'nin Las Palmas formasını giyen Etebo'yu kadrosuna katacağı, ardından da Ndiaye'nin transferine izin vereceğini yazdı. Galatasaray'la her konuda anlaşan Senegalli yıldız sözleşmesindeki maddeden dolayı bedelsiz olarak kiralanacak.