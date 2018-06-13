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gidecek Badou Ndiaye imzayı atacak

Etebo gidecek Badou Ndiaye imzayı atacak
Cimbom devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katmak için gün sayıyor... Ada basını, Stoke City'nin Las Palmas formasını giyen Etebo'yu kadrosuna katacağı, ardından da Ndiaye'nin transferine izin vereceğini yazdı. Galatasaray'la her konuda anlaşan Senegalli yıldız sözleşmesindeki maddeden dolayı bedelsiz olarak kiralanacak.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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