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Ya ya da yeni sözleşme!

yönetimi de için kararını verdi

Ya İngiltere ya da yeni sözleşme!
Geçtiğimiz sezon 'nin en önemli oyuncularından birisi olan ve istikrarıyla göz dolduran de için Fener yönetimi yol planı hazırladı. Buna göre Josef için istenilen rakama ulaşılırsa Brezilyalı futbolcunun 'ye transferine izin verilecek.

YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIR!
Josef de Souza eğer gelecek sezonu da Fenerbahçe'de geçirecekse yönetim Brezilyalı oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak. Bu şekilde Josef'ten bu sezon olmasa bile önümüzdeki yıllarda da kar edebilme şansı kaybedilmemiş olacak.
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