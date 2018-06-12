Ya İngiltere ya da yeni sözleşme!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birisi olan ve istikrarıyla göz dolduran Josef de Souza için Fener yönetimi yol planı hazırladı. Buna göre Josef için istenilen rakama ulaşılırsa Brezilyalı futbolcunun İngiltere'ye transferine izin verilecek.
YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIR!
Josef de Souza eğer gelecek sezonu da Fenerbahçe'de geçirecekse yönetim Brezilyalı oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak. Bu şekilde Josef'ten bu sezon olmasa bile önümüzdeki yıllarda da kar edebilme şansı kaybedilmemiş olacak.
YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIR!
Josef de Souza eğer gelecek sezonu da Fenerbahçe'de geçirecekse yönetim Brezilyalı oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak. Bu şekilde Josef'ten bu sezon olmasa bile önümüzdeki yıllarda da kar edebilme şansı kaybedilmemiş olacak.
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