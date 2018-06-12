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, 116 kulübü 'ya sevk etti

Tüm kulüpleri, menajerlerle çalışma talimatına uymadıkları için 'Ya sevk edildi.

TFF, 116 kulübü PFDKya sevk etti

, 'deki 18 kulübün de "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca 'ya sevk edildiğini açıkladı.

TOPLAM 116 KULÜP SEVK EDİLDİ

Süper Lig ekipleri dışında alt liglerde oynayan birçok takım da PFDK'lık oldu. TFF, Süper Lig ekipleri dahil toplam 116 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, futbol menajerleri ile çalışma talimatı uyarınca Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un talimata aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin ayrıca 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden , Adanaspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, spor, Gazişehir Gaziantep, Grandmedical Manisaspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ile alt liglerdeki 82 takımın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilmesini kararlaştırdığı kaydedildi.

Bu arada Türkiye'de faaliyet gösteren 46 menajerin de disiplin kuruluna sevkine karar verildi.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 09:51
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