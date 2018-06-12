Gruptan ötesi yine çok zor olacak

Son 6 Dünya Kupası'nda 4. kez finallerde yer alacak olan Tunus şu ana kadar hiç 2. tur yüzü göremedi... Nabil Maaloul'un ekibinin bu kez de işi çok zor olacak. Belçika ve İngiltere'yle mücadele edecek olan Tunus'un gruptan çıkması için bu iki dev rakibinden birisini geçmesi gerekecek. Takımın en önemli silahları Wahbi Khazri ve Ellyes Skhiri. Naim Sliti de Tunus'un hücumdaki kozlarından birisi olacak.