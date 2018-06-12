Tüm gözler Comolli’de

F.Bahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninin salı günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak dün yapılan açıklamayla imza töreninin çarşamba gününe ertelendiği bildirildi. Bu değişikliğin gerekçesi olarak spekülasyonlar yapılırken Comolli'nin yeni teknik direktörün ismini net bir şekilde açıklamak için bu değişikliğin yapılmasını istediği iddia edildi. Fransız futbol adamının listesinde Jurgen Klopp'un yardımcısı Boşnak asıllı Duvac, Ramos ve Leipzing'in eski hocası Ralph Hasenhüttl'ün olduğu ifade ediliyor. Aykut Kocaman ile görüşülse de devam edilip edilmeyeceği yolunda açıklama yapılmamıştı.