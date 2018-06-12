F.Bahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin imza töreninin salı günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak dün yapılan açıklamayla imza töreninin çarşamba gününe ertelendiği bildirildi. Bu değişikliğin gerekçesi olarak spekülasyonlar yapılırken Comolli'nin yeni teknik direktörün ismini net bir şekilde açıklamak için bu değişikliğin yapılmasını istediği iddia edildi. Fransız futbol adamının listesinde Jurgen Klopp'un yardımcısı Boşnak asıllı Duvac, Ramos ve Leipzing'in eski hocası Ralph Hasenhüttl'ün olduğu ifade ediliyor. Aykut Kocaman ile görüşülse de devam edilip edilmeyeceği yolunda açıklama yapılmamıştı.
Tüm gözler Comolli’de
Comolli’nin imza töreni bugünden yarına ertelendi. Fransız sportif direktörün, F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünün ismini açıklayabilmek için bu değişikliği istediği belirtildi
Etiketler: Aykut Kocaman , Jurgen Klopp , TEKNİK DİREKTÖR , Damien Comolli
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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