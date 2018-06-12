Fenerbahçe genç forvet Assombalonga'nın peşinde

Ali Koç'un başkan oluşundan sonra genç isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmalarının yükümlülüklerini geçtiğimiz yıllarda yerine getiren sarı lacivertli ekibin eli bu sezon için rahatlamış durumda.

Bu doğrultuda forvet transferi için Middlesbrough'da forma giyen 25 yaşındaki Assombalonga ile sarı lacivertli takımın ilgilendiği iddia edildi. Ancak İngiliz basınına yansıyan haberlere göre futbolcunun 15 milyon pound civarında çok yüksek bir maliyeti söz konusu. Bu sebeple Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satın almak yerine kiralama formülü üzerinde duracağı kaydedildi.

Assombalonga kimdir, kaç yaşında?



Britt Assombalonga 25 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. 2017 yılında Nottingham'dan Middlesbrough'a transfer olan Britt Assombalonga, geçen sezon Championship Ligi'nde 44 maçta 15 gol attı ve 2 asist yaptı.