Portekizin köklü ekiplerinden Sporting Lizbon'da oyuncular ve başkan Carvalho arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Ferdandes ve Bas Dost, sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Oyuncular, geçen sezon yaşadıkları saldırının ardından, kontratlarını feshetme hakkına sahip olduklarını düşünüyor. Daha önce de kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence ile birlikte, teknik direktör Jorge Jesus kulüpten ayrılmıştı.

GEMİYİ İLK KAPTAN TERK ETMİŞTİ

Mayıs ayında bir grup taraftar tesisleri basın Sporting Lizbonlu futbolculara saldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sporting Lizbonlu futbolcuların birçoğu ayrılık kararı almıştı. Takımdan ilk ayrılan isim ise teknik direktör Jorge Jesus olmuştu. Deneyimli teknik adam Suudi Arabistan'da bir takımla anlaşmıştı.

KULÜPTEN KARŞI HAMLE

Öte yandan konuyla ilgili konuşan takımın avukatı Ricardo Morgado, Sporting Lizbon ile sözleşmelerini fesh eden futbolcuların 'başka bir kulübe imza atabileceğini' açıkladı. Avukat Ricardo Morgado, Sporting Lizbon kulübünün de oyunculara zarar vermek için FIFA nezdinde bir dava açabileceğini söyledi.