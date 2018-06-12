Fenerbahçe'de Ali Koç idari yapıyı değiştirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte son olarak futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son verildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi..