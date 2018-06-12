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'in g��revine son verdi

'un başkan olmasından sonra idari kadroda yapılanmaya giden 'de, kulüple yolları ayrılan en son isim altyapı antrenörü oldu.

Fenerbahçe o antrenörün görevine son verdi

'de idari yapıyı değiştirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte son olarak futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan 'in görevine son verildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi..

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  • 12 Haziran 2018, Salı 14:19
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