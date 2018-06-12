Şenol Hoca ders verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş birkez daha farkını gösterdi. 4 Mart 2018'de Trabzon havalimanında bir grubun protestosu ile karşılaşan tecrübeli hoca, Muhammet Sefa İsaoğlu isimli taraftardan şikayetçi olmuştu.

ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENECEK

İsaoğlu, "Amacımız Beşiktaş'ın moralini bozmaktı" diyerek suçunu kabul etti. Güneş ise bu taraftarı affetti ama iki şart koştu. Başarılı hoca, İsaoğlu'nun "Sporda şiddete hayır" broşürü dağıtmasını ve öfke kontrolü eğitimine katılmasını istedi.