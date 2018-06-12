Neden ayrılayım ki!

Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli önemli açıklamalar yaptı. Cezayirli oyuncu, "Kulübümle ya da başka birisiyle olası bir transfer için konuşmadım. Kendimi gelecek sezon tamamen Galatasaray'da görüyorum. Buradaki proje heyecan verici ve bu kulüpten ayrılmak için bir nedenim yok" dedi.





FEGHOULİ ÇOK NET KONUŞTU

Feghouli hedefinin üst üste ikinci şampiyonluk olduğunu söyledi.