F.Bahçe ile olan sözleşmesi sona eren Volkan Demirel için yeni yönetimin jübile teklifinde bulunacağı yazılıp çizilmişti. Volkan takımda kalmak istiyor. Kulübe yakın kaynaklar, yeni kaleci transferi yapılsa bile Volkan Demirel ile yeni sözleşme ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyorlar. Ancak öncelikle Kameni'nin sözleşmesinden çıkılmasının yolunun aranacağı da gelen haberler arasında.
İmzaya hazır!
Etiketler: Volkan Demirel
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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