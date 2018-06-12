;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Abdülkadir Ömür’e destek
  2. Federasyon tam 116 kulübü PFDK'ya yolladı

İmzaya hazır!

İmzaya hazır!
F.Bahçe ile olan sözleşmesi sona eren için yeni yönetimin jübile teklifinde bulunacağı yazılıp çizilmişti. Volkan takımda kalmak istiyor. Kulübe yakın kaynaklar, yeni kaleci transferi yapılsa bile Volkan Demirel ile yeni sözleşme ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyorlar. Ancak öncelikle Kameni'nin sözleşmesinden çıkılmasının yolunun aranacağı da gelen haberler arasında.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar