Genç İngilizler bu kez çok iddialı

1966'da evindeki turnuvada kupayı kaldıran, 1990'da ise İtalya'da 3.'lüğe uzanan İngiltere, o günden bu yana çeyrek finalin ötesini göremedi... Çok iddialı, çok pahalı kadrolarda katıldığı turnuvalarda hayal kırıklığı yaratan İngilizler'de bu kez tablo farklı. Southgate, şampiyonanın en geç ekibine sahip. Aynıca Kane, Dele, Sterling gibi yıldızları da var. Bakalım Ada ekibi büyük lanete son verebilecek mi.
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