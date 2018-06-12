Gomis’e zam yok

Cimbom bir yandan kadrosunu takviye etmeye çalışırken, diğer yandan da Gomis sorununa çözüm arıyor... Çin'den çok iyi bir teklif alan Fransız yıldız zam talebinde bulunmuştu. Galatasaray yönetiminin bu konudaki kararı netleşti.
KARARI İLETECEKLER
Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Gomis'in zam talebini kesinlikle kabul etmeyecek. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi düşünen yönetim, kısa süre içinde bu kararını Gomis'in menajerine iletecek.
RESMİ TEKLİF YOK
Tecrübeli forvetin bu karara nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu. Gomis'i isteyen Çin kulüplerinin henüz Galatasaray'a resmi teklif yapmadığı belirtiliyor. Fakat kısa sürece sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
KARARI İLETECEKLER
Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Gomis'in zam talebini kesinlikle kabul etmeyecek. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi düşünen yönetim, kısa süre içinde bu kararını Gomis'in menajerine iletecek.
RESMİ TEKLİF YOK
Tecrübeli forvetin bu karara nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu. Gomis'i isteyen Çin kulüplerinin henüz Galatasaray'a resmi teklif yapmadığı belirtiliyor. Fakat kısa sürece sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
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