Artık gizli değil ‘doğal’ favoriler!

Son yıllardaki tüm turunvalarda gizli favori gösterilen Belçika'nın altın jenerasyonu, Rusya'ya doğal favori olarak gidiyor... Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaratan Belçika herkese korku salan bir kadroya sahip. De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens ve arkadaşları, G Grubu'nda İngiltere ile birlikte liderlik savaşı verecek. Ardından yolun nereye kadar gideceği ise merak konusu.