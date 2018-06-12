Galatasaray, Lazio ve Porto Wesley’i istiyor

Dış basından Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor... Son olarak Belçika basınının haberlerine göre, Brugge formasını giyen Wesley da Silva, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldı. Gazeteler, Galatasaray dışında İtalya'dan Lazio ve Portekiz'den Porto'nun da Brezilyalı forvetle ilgilendiğini öne sürdü.



44 MAÇTA 13 GOL

Bu sezon 44 resmi maçta 13 gole imzasını atan 21 yaşındaki Wesley geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Sambacı'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.