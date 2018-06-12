;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ya İngiltere ya da yeni sözleşme!
  2. Ümit Kayıhan’ın hatırlattığı

Fırtına’ya top cambazı

Bordo-Mavililer, ’nın Niigata takımında oynayan 23 yaşıdaki kanat oyuncusunu kampa yetiştirmeye çalışıyor...

Fırtına’ya top cambazı Ronielson

Trabzonspor, düşük maliyetli ancak yetenekli oyuncuların izini sürmeye devam ediyor. Son olarak Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in keşfi Ronielson Da Silva Barbosa gündeme geldi... 'nın Albirex Niigata takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu attığı goller ve asistleriyle dikkat çekiyor. Kolay adam geçebilen Ronielson, tam da 'un aradığı isim...

​MADDİ ANLAMDA ZORLAMAYACAK
Trabzon'u maddi anlamda da zorlamayacak Ronielson için Bordo- Mavililer görüşmelerini hızlandırdı. Karadeniz Fırtınası'nda yönetim, genç yıldızı 1 Temmuz'da start alacak Slovenya kampına yetiştirmeye çalışıyor. Ronielson'un kulübeyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.

​34 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Brezilyalı genç yetenek, Japon ekibi Albirex Niigata'da 34 maça çıktı. Sambacı, 30 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı... Kulüp kariyerinde 98 maçta 25 golü bulunan Ronielson, gollerden sonra attığı taklalarla dikkat çekiyor.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar