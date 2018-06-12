Fırtına’ya top cambazı Ronielson

Trabzonspor, düşük maliyetli ancak yetenekli oyuncuların izini sürmeye devam ediyor. Son olarak Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in keşfi Ronielson Da Silva Barbosa gündeme geldi... Japonya'nın Albirex Niigata takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu attığı goller ve asistleriyle dikkat çekiyor. Kolay adam geçebilen Ronielson, tam da Trabzon'un aradığı isim...



​MADDİ ANLAMDA ZORLAMAYACAK

Trabzon'u maddi anlamda da zorlamayacak Ronielson için Bordo- Mavililer görüşmelerini hızlandırdı. Karadeniz Fırtınası'nda yönetim, genç yıldızı 1 Temmuz'da start alacak Slovenya kampına yetiştirmeye çalışıyor. Ronielson'un kulübeyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.



​34 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Brezilyalı genç yetenek, Japon ekibi Albirex Niigata'da 34 maça çıktı. Sambacı, 30 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı... Kulüp kariyerinde 98 maçta 25 golü bulunan Ronielson, gollerden sonra attığı taklalarla dikkat çekiyor.