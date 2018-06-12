Büyük taarruz

Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk iş olarak sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirmişti. Başkan Ali Koç, Damien Comolli ile birlikte farklı ülkelerde transfer taarruzuna hazırlanıyor... Başkan Koç, bu hafta içinde Barcelona'ya giderek Belçikalı stoper Vermaelen ile Kolombiyalı stoper Mina'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için girişimlerde bulunacak. Ali Koç, Barcelona ile olan iyi ilişkilerini de burada kullanacak.
COMOLLİ'NİN ROTASI İNGİLTERE&FRANSA
Sarı-Lacivertliler'de Başkan Koç, Barcelona şehrinde girişimlerini sürdürürken sportif direktör Damien Comolli ise teknik direktör işini bitirir bitirmez İngiltere ve Fransa'ya gidecek... Comolli, İngiliz temsilcisi Arsenal ile sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu Jack Wilshere ve kaleci Ospina için temaslarda bulunacak. Comolli, Fransa'da ise St. Etienne forması giyen Jonathan Bamba için sıkı bir pazarlığa girişecek.
LİSTEYE ABDENNOUR DA GİRDİ
Bu arada Fransız basını bonservisi Marsilya'da bulunan Tunuslu stoper Aymen Abdennour için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın girişimde bulunduğunu yazdı. Abdennour için de görüşmeyi Comolli'nin yapması bekleniyor. Fenerbahçe, stoper transferi için yeni teknik direktörünün raporuun da bekleyecek.
COMOLLİ'NİN ROTASI İNGİLTERE&FRANSA
Sarı-Lacivertliler'de Başkan Koç, Barcelona şehrinde girişimlerini sürdürürken sportif direktör Damien Comolli ise teknik direktör işini bitirir bitirmez İngiltere ve Fransa'ya gidecek... Comolli, İngiliz temsilcisi Arsenal ile sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu Jack Wilshere ve kaleci Ospina için temaslarda bulunacak. Comolli, Fransa'da ise St. Etienne forması giyen Jonathan Bamba için sıkı bir pazarlığa girişecek.
LİSTEYE ABDENNOUR DA GİRDİ
Bu arada Fransız basını bonservisi Marsilya'da bulunan Tunuslu stoper Aymen Abdennour için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın girişimde bulunduğunu yazdı. Abdennour için de görüşmeyi Comolli'nin yapması bekleniyor. Fenerbahçe, stoper transferi için yeni teknik direktörünün raporuun da bekleyecek.
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