Fenerbahçe şampi!

Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Tofaş'ı 95-77 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Hava atışıyla birlikte skorda üstünlüğü hemen ele alan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 22-17 üstün tamamladı... Özellikle pota altını çok etkili kullanan Fenerbahçe üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdürdü. Obradovic'in ekibi soyunma odasına 11 sayı farkla 50-39 üstün girmeşi başardı.



ARTIK GÖZLER YARINKİ MAÇTA

TOFAŞ üçüncü çeyreğin başında farkı biraz eritse de Fenerbahçe hemen yanıt verdi ve son çeyrek öncesi farkı yeniden 11 sayıya çıkardı. Son 10 dakikada çok rahat bir oyun sergileyen Kanarya karşılaşmayı 95-77 kazandı. Fenerbahçe Doğuş eğer yarın evindeki karşılaşmadan mutlu sonla ayrılırsa şampiyonluğa adını yazdıracak.