Dün akşam saatlerinde Futbol Federasyonu'ndan şok bir açıklama geldi. TFF aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bulunduğu 116 kulübü, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Bu karara gerekçe olarak Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddeleri gösterildi. Bu kulüplerin gerekli izinleri olmayan menajerlerle çalıştıkları için PFDK'ya gönderildikleri belirlendi. Kurul ilk toplantısında konuyu ele alacak ve verilecek cezaları açıklayacak.
Federasyon tam 116 kulübü PFDK'ya yolladı
Aralarında dört büyüklerin de bulunduğu 116 kulüp, disiplin kuruluna sevk edildi...
Etiketler: PFDK , Disiplin Kurulu , TFF , futbol , Beşiktaş , Galatasaray , Trabzonspor , Fenerbahçe
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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